Halkın mesajı net: CHP casusluk soruşturmasından kaçmasın

Areda Survey’in 2 bin 455 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre toplumun yüzde 74,7’si, İBB'de ortaya çıkan casusluk iddiasında CHP’nin soruşturma sürecine destek vermesi gerektiğini düşünüyor. 14 Mayıs seçim tercihlerine göre yapılan analizde de tüm seçmen gruplarında bu yaklaşımın belirgin olduğu görülüyor.
14 Mayıs seçmen tercihlerine göre analiz edildi
Araştırma, casusluk iddiasına ilişkin tutumların seçmen davranışlarına göre nasıl farklılaştığını da ortaya koyuyor. Buna göre, seçmenlerin neredeyse tamamında soruşturma sürecine destek verilmesi gerektiği yönünde güçlü bir eğilim görülüyor.
- AK Parti seçmenlerinin yüzde 95,8’i, CHP’nin süreçle ilgili tam bir şeffaflık göstermesini ve soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesine destek vermesi gerektiğini düşünüyor.
Benzer şekilde MHP seçmenlerinin yüzde 93,7’si de aynı yönde görüş bildiriyor ve iddiaların üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguluyor.
İYİ Parti seçmenlerinde bu oran yüzde 90,5 seviyesinde. Bu seçmen grubu da soruşturmanın aydınlatılması konusunda CHP’nin aktif bir tutum almasının önemli olduğunu belirtiyor.
CHP seçmeni ikiye bölündü
- DEM seçmenlerinin yüzde 90,5’i de aydınlatılması yönünde görüş bildiriyor.
CHP seçmenlerinin içerisinde ise ayrışma olduğu görülüyor. CHP seçmenlerinin yüzde 51,1’i parti yönetiminin soruşturma sürecine destek vermesi gerektiğini savunurken, yüzde 48,9’luk bir kesim süreci kendi lehine çevirmesi gerektiğini ifade ediyor.