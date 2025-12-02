Halkın mesajı net: CHP casusluk soruşturmasından kaçmasın

Areda Survey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nde ortaya çıkan casusluk iddiası sonrası kamuoyunun CHP’den nasıl bir tutum beklediğini araştırdı. Türkiye genelinde 2.455 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmaya göre toplumun büyük çoğunluğu, casusluk iddialarının aydınlatılması için CHP’nin soruşturma sürecine destek olması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 74,7’si bu yönde görüş bildirirken, yüzde 25,3’ü ise CHP’nin soruşturmayı kendi lehine çevirmeye çalışması gerektiğini ifade ediyor.

14 Mayıs seçmen tercihlerine göre analiz edildi

Araştırma, casusluk iddiasına ilişkin tutumların seçmen davranışlarına göre nasıl farklılaştığını da ortaya koyuyor. Buna göre, seçmenlerin neredeyse tamamında soruşturma sürecine destek verilmesi gerektiği yönünde güçlü bir eğilim görülüyor.

AK Parti seçmenlerinin yüzde 95,8’i, CHP’nin süreçle ilgili tam bir şeffaflık göstermesini ve soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesine destek vermesi gerektiğini düşünüyor.

Benzer şekilde MHP seçmenlerinin yüzde 93,7’si de aynı yönde görüş bildiriyor ve iddiaların üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguluyor.

İYİ Parti seçmenlerinde bu oran yüzde 90,5 seviyesinde. Bu seçmen grubu da soruşturmanın aydınlatılması konusunda CHP’nin aktif bir tutum almasının önemli olduğunu belirtiyor.

CHP seçmeni ikiye bölündü

DEM seçmenlerinin yüzde 90,5’i de aydınlatılması yönünde görüş bildiriyor.

CHP seçmenlerinin içerisinde ise ayrışma olduğu görülüyor. CHP seçmenlerinin yüzde 51,1’i parti yönetiminin soruşturma sürecine destek vermesi gerektiğini savunurken, yüzde 48,9’luk bir kesim süreci kendi lehine çevirmesi gerektiğini ifade ediyor.







