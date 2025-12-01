CHP kurultayında taht kavgası: Özel'den İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Ankara Spor Salonu’nda “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlenen CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sona erdi.

Tek aday olarak seçimlere giren Özgür Özel, yeniden genel başkan seçilirken, parti yönetimi de netleşti. Buna göre 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi.





Özel'in listesinde fire yok





Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 70 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı.





Özel tarafından hazırlanan anahtar listede, önceki PM'de bulunan Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal ve Mehmet Alkın Denizaslanı olmak üzere 12 isim yer almadı.





İmamoğlu'na yakın isimlere çizik





Çizik yiyen isimler arasında en çok dikkat çeken isim ise Berkay Gezgin oldu.





Berkay Gezgin





Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının kaynağı olarak bilinen ve parti içinde bu özelliği ile tanınan Gezgin'in liste dışı kalması İmamoğlu-Özel arasındaki güç savaşı olarak yorumlandı.









İmamoğlu'nun etkisini kırmaya mı çalışıyor?





Diğer yandan kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliği ile 60 kişilik Parti Meclisi üye sayısı 80'e çıkarıldı. Özel'in bu hamle ile listede yer alan İmamoğlu'na yakın isimlerin etkisini sayısal azınlıkta bırakma isteği olarak yorumlandı.





Adı iddianamede geçen isim listede yer buldu





İmamoğlu’nun etkisi kırılmaya çalışılsa da, bazı isimler olası tepkiler nedeniyle listelere dahil edildi. Bunlar arasında, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş ve İmamoğlu’ya yakınlığı bilinen Baki Aydöner öne çıktı.





Özgür Özel, ekibine 32 yeni isim eklerken, DEVA Partisi’nden ayrılan Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ile eski Gelecek Partili Serkan Özcan ve Kerim Rota dikkat çekti.





Özel’in bu atamaları, parti içinde “CHP sağa kayıyor” yorumlarını beraberinde getirdi.















