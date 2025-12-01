Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP kurultayında taht kavgası: Özel'den İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

CHP kurultayında taht kavgası: Özel'den İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:241/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel - Ali Mahir Başarır - Ekrem İmamoğlu
Özgür Özel - Ali Mahir Başarır - Ekrem İmamoğlu

Kurultayını tamamlayan CHP’de yönetim kadrosu için güç mücadelesi sürerken, Özgür Özel’in yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın bazı isimleri listeden çıkarması dikkat çekti. İmamoğlu’ya yakın diğer isimler ise olası tepkiler nedeniyle listelerde yer buldu.

Ankara Spor Salonu’nda “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlenen CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sona erdi.

Tek aday olarak seçimlere giren Özgür Özel, yeniden genel başkan seçilirken, parti yönetimi de netleşti. Buna göre 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi.


Özel'in listesinde fire yok


Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 70 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı.

Özel tarafından hazırlanan anahtar listede, önceki PM'de bulunan Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal ve Mehmet Alkın Denizaslanı olmak üzere 12 isim yer almadı.


İmamoğlu'na yakın isimlere çizik


Çizik yiyen isimler arasında en çok dikkat çeken isim ise
Berkay Gezgin
oldu.

Berkay Gezgin

Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının kaynağı olarak bilinen ve parti içinde bu özelliği ile tanınan Gezgin'in liste dışı kalması İmamoğlu-Özel arasındaki güç savaşı olarak yorumlandı.



İmamoğlu'nun etkisini kırmaya mı çalışıyor?


Diğer yandan kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliği ile 60 kişilik Parti Meclisi üye sayısı 80'e çıkarıldı. Özel'in bu hamle ile listede yer alan İmamoğlu'na yakın isimlerin etkisini sayısal azınlıkta bırakma isteği olarak yorumlandı.


Adı iddianamede geçen isim listede yer buldu


İmamoğlu’nun etkisi kırılmaya çalışılsa da, bazı isimler olası tepkiler nedeniyle listelere dahil edildi. Bunlar arasında, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş ve İmamoğlu’ya yakınlığı bilinen
Baki Aydöner
öne çıktı.

Özgür Özel, ekibine 32 yeni isim eklerken, DEVA Partisi’nden ayrılan Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ile eski Gelecek Partili Serkan Özcan ve Kerim Rota dikkat çekti.


Özel’in bu atamaları, parti içinde “CHP sağa kayıyor” yorumlarını beraberinde getirdi.





#özgür özel
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?