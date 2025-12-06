CHP'de Özel'in kadrosu netleşti: Yeni MYK üyeleri belli oldu

CHP’nin geçtiğimiz hafta sonu üç günlük bir programla düzenlenen 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen 80 kişilik PM, tüzük gereği bugün ilk toplantısını yaptı.





MYK listesi belirlendi





CHP Parti Meclisi, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı.









CHP Genel Başkanı Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için belirlediği isimleri, Parti Meclisi’nin onayına sundu.





Toplantıda Özel, tüm parti kurullarının uyum içerisinde çalışmasının önemini vurguladı.





Yeni birimler





Anıtkabir ziyaretinin ardından Özel, CHP Genel Merkezi’ne geçti. Özel başkanlığındaki Parti Meclisi Toplantısı, saat 11.20’de başladı.





Özel toplantıda, yeni MYK’sını duyurdu. Gölge kabine, MYK’dan ayrılarak CHP tüzüğünde yapılan değişiklik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlandı.





Yeni MYK’da, bazı birimler bölünerek yeni birimler kuruldu. Özel, gölge kabine ile görev alanları çakışan birimlere yer vermedi.









Yerlerini koruyanlar





Mevcut MYK’da yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Ulaş Karasu, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen gibi isimlerin, yeni MYK’da da yerlerini koruduğu öğrenildi.





CHP MYK’daki hukuk ve seçim işleri birimleri ayrıldı. Hukuk biriminin başına Gökçe Gökçen, seçim işleri biriminin başına ise Gül Çiftci getirildi. CHP’nin yeni Parti Sözcüsü, Zeynel Emre oldu.





Özel, A Takımı’na Güldem Atabay, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgik, Serkan Özcan ve Zeynel Emre isimlerini ekledi.







