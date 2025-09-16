Hamas: Trump siyonist propagandanın taraftarı

Hamas, Trump’ın İsrailli esirleri ‘canlı kalkan’ olarak kullandığı iddiasının Siyonist propagandanın tarafgirliğini yansıttığını ve Gazze’deki etnik temizliği göz ardı ettiğini söyledi.
Hamas: Trump siyonist propaganda tarafında
Hamas, Trump’ın paylaşımına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
Trump, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları ve esirlerin durumu hakkında yaptığı paylaşımla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor. Gazze’de çoğu kadın ve çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı ederek çifte standart uyguluyor.
"ABD ve Netanyahu sorumlu"
Hamas açıklamasında, ABD yönetiminin, İsrailli esirleri kurtaracak anlaşmaları engellediği iddiasında bulunuldu. Açıklamada, Katar’a yönelik bir saldırı ve Hamas’ın müzakere heyetine yönelik suikast girişiminin Trump’ın son teklifinin görüşüldüğü sırada yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, Netanyahu’nun esirlerin hayatından, ABD yönetiminin ise savaş suçlarını örtbas etme yolundaki desteğinden sorumlu olduğu belirtildi. Hamas, Gazze’deki soykırımın tırmanmasında her iki tarafın da sorumluluğunu vurguladı.