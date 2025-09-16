Hamas: Trump siyonist propagandanın taraftarı

"Hamas'ın, esirleri insani kalkan olarak kullanırsa başına gelecekleri anlamasını umuyorum. Bu nadir görülen bir insanlık suçudur."

Trump, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları ve esirlerin durumu hakkında yaptığı paylaşımla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor. Gazze’de çoğu kadın ve çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı ederek çifte standart uyguluyor.