Maduro talimat verdi: Venezuela’da 4 eyalette güvenlik alarmı

ABD’nin Karayiplere savaş gemileri göndermesi ve bazı gemileri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle bombalaması, bölgede gerilimi yükseltti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise batıdaki 4 eyalette güvenlik önlemlerinin en yüksek seviyeye çıkarılmasını istedi.
Planın amacının, ülkenin bütünsel savunmasını sağlamak ve ABD'nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığına karşı önlem almak olduğunu dile getiren Maduro, şunları kaydetti:
Venezuela basınına göre, hükümet, savunmanın yalnızca resmi güçlerin işi olmadığını; halkın da aktif rol alacağını belirtiyor.
Hükümet, 6,2 milyon kişinin Bolivarcı Milis Gücü (Milicia Bolivariana) kayıtlı olduğunu ve bunların bu savunma sisteminde yer alacağını söylüyor.
Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, dünkü açıklamasında, halihazırda 11 eyalette güvenlik önlemlerinin zaten maksimum düzeye çıkarıldığını hatırlatmış, bu uygulamaya başkent Caracas ve Miranda eyaletlerinin de ekleneceğini duyurmuştu.
Karayipler'deki hareketlilik
ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.