12:0410/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado oldu.
2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado oldu.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı eski Venezuela Ulusal Meclisi Üyesi Marina Corina Machado'ya verildi.

Dünyanın gözü bugün Oslo'da açıklanacak olan 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibindeydi.

2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu. Ödül bu yıl María Corina Machado'ya verildi.

Trump'ın hayalleri suya düştü

Her fırsatta
"Nobel Barış Ödülünü ben almalıyım çünkü 7 savaş bitirdim"
diyen ABD Başkanı Donald Trump aylardır ödül almak istiyordu.
Trump, bir muhabirin ödülü alıp alamayacağına dair sorduğu bir soruya
“Kesinlikle hayır. Onu, hiçbir şey yapmamış bir adama verecekler. Donald Trump’ın zihni üzerine ve savaşları nasıl çözdüğünü anlatan bir kitap yazmış bir adama verecekler. Nobel ödülü bir yazara gidecek. Hayır, ama ne olacağını göreceğiz; bu ülkemize büyük bir hakaret olur. Size söyleyeyim, ben istemiyorum, ödülün ülkemize verilmesini istiyorum”
cevabını vermişti.


