Cumhurbaşkanı Sisi'den Nobel Ödülü'nü hak eden isim Başkan Trump

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın "Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini" belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ile Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Gazze'de sağlanan ateşkes için gösterdiği çabalardan dolayı Trump'ı tebrik etti.

Trump da elde edilen tarihi başarıdan ve Sisi ile dostluğundan memnuniyet duyduğunu belirtti.





Sisi, Trump'ı Mısır'a davet etti

Sisi, ülkesinde yapılan ateşkes müzakerelerindeki başarının Trump'ın barışı sağlama yolundaki çabaları ve gayretleri sayesinde elde edildiğine dikkati çekerek, Trump'ın ateşkes anlaşmasına varılması nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanmasının önemine vurgu yaparak, Trump'ın anlaşmanın uygulanmasını desteklemesi ve gözetmesinin önemine dikkati çekti.

Sisi, Trump'ı ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Mısır'da düzenlenecek kutlamalara katılmaya davet etti.

Trump da Sisi'nin davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.







