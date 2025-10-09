Yeni Şafak
Hamas: İsrail ateşkes anlaşmasını manipüle etmeye çalışıyor

19:429/10/2025, Perşembe
AA
Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım
Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kasım İsrail'in anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını belirtti.

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail’in her zaman olduğu gibi
“anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını"
söyledi.

Hamas Hareketi Sözcüsü Kasım, yaptığı açıklamada, Gazze’de gelinen ateşkes süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasım, İsrail’in her zamanki gibi
“anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını”
belirterek, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun
“süreci kontrol eden lider”
imajını vermeyi amaçladığını ifade etti.

Arabulucularla sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Kasım, İsrail’in anlaşmayı uygulamaya zorlanması için yoğun çaba gösterildiğini kaydetti.

Hamas’ın tüm müzakere turlarındaki temel hedefinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Kasım,
“Hiçbir esir takası aşaması, saldırıların ve savaşın durdurulacağına dair açık bir taahhüt olmadan görüşülmedi.”
ifadesini kullandı.

"İsrail'in oyalama taktikleri"

Kasım, anlaşmanın
“Gazze’ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın sonunu temsil ettiğini”
belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun yüz binlerce şehit ve yaralıya yol açan bir
“soykırım”
işlediğini, ancak Filistin halkının tüm yıkım ve acılara rağmen direndiğini söyledi.
Ayrıca, üzerinde mutabakata varılan zaman çizelgeleri ve esir listeleri bulunduğunu kaydeden Kasım, arabuluculara ve garantör ülkelere
“İsrail’i bunları uygulamaya zorlamaları”
çağrısında bulundu.
Hamas Sözcüsü Kasım,
“Esir değişimi dosyası, İsrail’in Hamas’ın sunduğu listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacak.”
dedi.
Kasım, İsrail’in hâlâ
“Gazze’den çekilme ve Filistinli esir listeleri konusunda oyalama taktikleri”
kullandığını belirterek, bunların
“Filistin halkının moralini bozmayı amaçlayan son manevralar”
olduğunu vurguladı.
Arabulucuların anlaşmadaki rolüne değinen Kasım,
“ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki Amerikan yönetiminin de katılımıyla anlaşmaya varılmasında, Türkiye, Katar ve Mısır önemli bir rol oynadı.”
ifadelerini kullandı.


#Filistin
#gazze
#Hamas
#israil
#soykırım
