Gazze’de önceliğimiz acil ateşkes

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’de önceliğin acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması olduğunu vurguladı.

Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi’nin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türk askerinin Gazze’de görev yapıp yapmayacağına açıklık getirdi. TDT’nin artık sadece kültürel bir birliktelik değil, stratejik bir dayanışma platformu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Dünyadaki gerilimler herkesi etkilediği gibi, TDT üyesi ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. Riskin olduğu yerde tedbir de muhakkak beraberinde gelecektir. Her türlü duruma karşı da hazırlıklıyız” dedi.

HAMAS’LA HEP TEMAS HALİNDE OLDUK

Gazze’de ateşkes için hem ABD’yi hem de Hamas’ı ikna yollarının ne olduğuna dair soru üzerine Erdoğan, “Filistinlilerin tamamı bilir ki Türkiye, Filistin’in menfaatini korur ve gözetir. Gazzeli mazlumların hakkını da Filistin’in diğer bölgelerindeki kardeşlerimizin hukukunu da kendimizi savunur gibi müdafaa ederiz. Gazze’de akan kanın durması, mazlumların güvenliğinin sağlanması için yıllardır çaba sarf ediyoruz. Hamas ile bu süreçte de hep temas halinde olduk. Şu anda yine temas halindeyiz. En makul yolun ne olduğunu, Filistin’in geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz” diye konuştu.

ÇÖZÜM YOLUNU TRUMP’A ANLATTIM

Mısır’da yapılan ateşkes görüşmelerini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Hem Amerika ziyaretimizde hem de en son telefon görüşmemizde Filistin’de çözümün nasıl gerçekleşebileceğini Sayın Trump’a izah ettik. Onun da bizden özellikle Hamas’la görüşme, Hamas’ın ikna edilmesi ricası oldu. Bu konuda muhataplarımızla süratle irtibata geçtik. Sayın Trump’ın barış çabalarını desteklediğimizi ben kendisine söyledim. Hamas verdiği cevapla barışa ve müzakerelere hazır olduğunu bize ifade etti. Yani ters bir söylem içerisine girmedi.”

HAMAS İSRAİL’DEN ÖNDE GİDİYOR

“Bu bana göre çok çok değerli bir adımdır. Hamas, İsrail’den önde gidiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu kadar kayıp verdi. 100 binin üzerinde yaralısı var. Bütün kaldıkları yerler yer ile yeksan oldu. Artık başlarını sokacakları herhangi bir yerleri dahi yok. İsrail’in benzer ve yapıcı tavırlar sergilediğini biz şu ana kadar görmedik, görmüyoruz. Zaten onlardan böyle bir tutum da beklemiyoruz. İki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin sorununu ortadan kaldırmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Temennimiz odur ki; inşallah bunu sizlerin de verdiğiniz desteklerle başarırız.”

YARDIMLARIN ULAŞMASI ŞART

Gazetecilerin “Türk askeri Gazze’de olacak mı?” sorusu üzerine de Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: “Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması. Önce bunu başarmamız lazım. İnsani yardımların Gazze’ye bir an evvel kesintisiz biçimde ulaştırılması şart. Gazze’nin İsrail saldırıları neticesinde yok edilen altyapısının bir an önce ayağa kaldırılması, bu da önceliklerimiz arasında. Bunun için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz. Gazze’nin Filistin halkının toprağı olarak kalması ise çok çok önemli. Gazze’yi nihayetinde Filistinlilerin yönetmesi de çok mühim.”

UMUTLU VE İHTİYATLIYIZ

“Güvenliğin hangi yolla sağlanacağı konusu, istikrar gücünün nasıl kurulup işletileceği konusu ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. Bunun için ben doğrusu Şarm El-Şeyh’teki (Mısır) müzakereleri çok çok önemsiyorum. Oradan çıkacak netice büyük önem arz ediyor. 'Her türlü çabaya destek veririz' derken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu açıklamayı yaptım. Umarız İsrail verdiği sözleri tutar ve bu barışı sabote edecek adımlar atmaz. Biz kalıcı ateşkes ve barış için umutlu olduğumuz kadar aynı zamanda da ihtiyatlıyız.”

Bütün gün Sumud’u takip ettim

Sumud Filosu’na yapılan saldırıya dair Erdoğan, şunları söyledi:

Bu filo İsrail’in Gazze’ye uyguladığı hukuksuz ablukanın görünür olmasını sağlamıştır. Sadece insani yardım taşıyan gemilerini, Gazze kara sularına kadar ulaştırmış ve ablukayı kırmışlardır. Başarının bana göre en önemli yanı bu. Türkiye olarak Sumud Filosu harekete geçtiği ilk andan itibaren insansız hava araçlarımız ve gemilerimizle süreci yakından takip ettik. Örneğin pazar günü Akıncılarımızın elde ettiği görüntülerden, ben de neredeyse sabahtan akşama kadar Sumud Filosu'nun nerede ne yaptığını, ne durumda olduğunu izledim. İsrail, uluslararası hukuku çiğneyerek uluslararası sularda filoya müdahale etti. Türkiye’ye ulaşan aktivistlerin yaşadıklarını hem doktor raporları hem hukuki metinlerle kayıt altına aldık.





Sessiz kalanlar utanç duyacak

“Gazze diyebilirim ki; adeta kıyametin dünyada görünen bir ön yüzü oldu” vurgusu yapan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

İsrail’in yaptıkları meşru müdafaa değil, planlı bir soykırımdır ve terördür. İsrail’in gözler önünde pervasızca gerçekleştirdiği katliamları ve onları görmezden gelenler, insanlık tarihinin utanç kayıtlarına geçmiştir. Nazilerin soykırımında kimin nerede durduğu ortadadır. Bosna’da ve diğer coğrafyalarda soykırımlar yaşanırken görmezden gelenler de ortadadır. Onları bizim jenerasyon gayet iyi biliyor. Bugün onlar nasıl bir utanç yaşıyor ise Gazze soykırımına sessiz kalanları da yarın benzer bir akıbet beklemektedir. Biz dün de bugün de tarihin doğru tarafında durmanın övüncünü yaşıyoruz.





SDG verdiği sözü tutmalı

Suriye’nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirten Erdoğan, “ Türkiye, sahadaki tüm gelişmeleri yakından izliyor. Sabırlı, sağduyulu, vakur tavrımız, bir acziyet olarak asla algılanmamalıdır. SDG verdiği sözü tutmalı. Suriye ile bütünleşmeyi tamamlamalıdır. Ortak tarih, ortak gelecek ruhuyla hareket edilirse inanıyorum ki birçok sorun çözülür. Daha önce söyledim. Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacaktır. Türk, Kürt ve Arap ittifakı bölgede ebedi barışın ve huzurun anahtarıdır. Kimse provokasyonlara gelmemeli, yanlış heveslere kapılmamalı. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kaldırılmasını başarmalıyız

F-35 alımı ve CAATSA yaptırımlarına dair soru üzerine Erdoğan, “Sayın Trump’la yaptığımız görüşmede bu yönde müspet mesajlar aldık. Türkiye bu projede ortak, parasını ödemiş, yükümlülüklerini yerine getirmiş bir ülke. Bizi bu programdan çıkaran gerekçelerin hiçbir meşruiyeti yok. Bunu Sayın Trump da daha önce dolaylı olarak dile getirmişti. Somut adımların atılması için gerekli teknik görüşmeler de her düzeyde yapılıyor. Umarız neticede hem F-35 konusu çözülür, hem de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması sağlanır. Bunu da başarmamız gerekiyor” dedi.

O gerçek Türkiye'nin fotoğrafı

Meclis’in açılış resepsiyonundaki liderler buluşmasına dair Erdoğan, “Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum. Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir” dedi.

Çocuklarımızı çetelerden koruyacağız

18 yaş altı kişilerin işlediği cinayetlerin yüreğini yaktığını ifade eden Erdoğan, “Çocuklarımızı terör örgütlerinin, suç çetelerinin elinden kurtarmakta kararlıyız. 11. Yargı Paketi'yle cezalarda caydırıcılığı arttırıyoruz. Ama sadece ceza yetmez. Aileyi güçlendirmeden, eğitimi desteklemeden, sosyal dayanışmayı büyütmeden kalıcı çözüm olmaz” diye konuştu.

Annesiz yaşam çekilir gibi değil

Annesi Tenzile Erdoğan’ın 7 Ekim’deki ölüm yıl dönümü hatırlatılan Erdoğan, “Kolay değil. Rabbim annesiz bir yaşamı kimseye vermesin. Onunla da imtihan etmesin. Yani bu kadar süre geçti ama bütünüyle ilk andan itibaren buraya gelene kadar annesiz yaşam çekilir gibi değil” diyerek duygularını paylaştı.







