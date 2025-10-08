Yeni Şafak
Gazze'de ateşkes an meselesi: ABD'den 'İşler çok hızlı ilerledi' açıklaması

Semih Bozkuş
21:538/10/2025, Çarşamba
ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin yapıldığı Mısır'a gidebilir.
ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin yapıldığı Mısır'a gidebilir.

Mısır'da Gazze'de ateşkes için müzakereler sürerken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır'da işlerin çok hızlı ilerlediğini ve yakında oraya gitmelerinin gerekebileceğini ifade etti. Rubio, muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'ın gidebileceğini ifade ederek, "Olaylar iyi yönde ilerliyor ama hâlâ yapılması gereken işler var." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Mısır'a gidebileceğini açıkladı.

ABD’nin sunduğu Gazze planının hayata geçirilmesine yönelik Mısır’da İsrail ile Hamas arasında başlatılan dolaylı müzakereler, üçüncü günde devam ediyor.

Müzakerelere MİT Başkanı Kalın da katılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, İsrail heyeti, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner katılıyor.

Gözler müzakerelerin sürdüğü Mısır'a çevrilmişken Gazze'de ateşkesin an meselesinin olduğu yönünde ABD'den açıklama geldi.

"Trump da Mısır'a gidebilir"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da işlerin çok hızlı ilerlediğini ve bu yüzden yakında Mısır'a gitmelerinin gerekebileceğini söyledi.

Muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'ın gidebileceğini de ifade eden Rubio, "Bugün iyi ilerleme kaydedildi. Olaylar iyi yönde ilerliyor ama hâlâ yapılması gereken işler var." ifadelerini kullandı.



