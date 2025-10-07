Meloni'ye uluslararası şok: Gazze soykırımına ortaklık suçuyla UCM'ye şikayet edildi

Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze'de barış planı'nı duyurduktan sonra Küresel Sumud Filosu'na yönelik tepki çeken açıklamalarda bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) şikayet edildi. Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı hakkında İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla UCM'ye şikayette bulunulduğunu açıkladı. Meloni, hakkındaki soykırıma ortak olma suçlamasına şaşırdığını ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) şikayette bulunulduğunu açıkladı.

'Soykırım ortaklığı' ile UCM'ye şikayet

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) şikayet edildi. Meloni, kendisi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla UCM’ye şikayette bulunulduğunu açıkladı. Meloni, şikayet edilenler arasında İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo’nun Genel Müdürü Roberto Cingolani’nin de olabileceğini aktardı.

Hakkındaki suçlamaya şaşırdı

Meloni, "Dünyada veya tarihte buna benzer başka bir vaka olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanarak, şikayeti kimin veya kimlerin yaptığı hakkında ayrıntı vermedi. Meloni, hakkındaki soykırıma ortak olma suçlamasına şaşırdığını çünkü herkesin İtalya’nın 7 Ekim’den sonra İsrail’e yeni silah sevkiyatı yapmadığını bildiğini söyledi.



