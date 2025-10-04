İtalya'da tarihi grev: Hayatı Sumud için durdurdular

İtalya genelinde on binlerce kişi, İsrail tarafından bu hafta engellenen Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla dün sendikaların çağrısıyla düzenlenen genel grev kapsamında sokaklara döküldü. Roma, Floransa, Milano ve Napoli gibi büyükşehirlerde sendikaların çağrısıyla gerçekleşen grev nedeniyle tren hatları ve diğer ulaşım yolları durdu, günlük hayat neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Başkent Roma’da protestocular, merkezi Piazza Vittorio’dan ana tren istasyonuna kadar yürüyüş düzenledi. Göstericiler, sendika ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıdı. Ancak sokaklarda polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Grev nedeniyle İtalya’nın demiryolu ağında gecikmeler ve iptaller yaşanırken, havaalanlarında da aksaklıklar görüldü. Roma ve Milano metro hatları ise kısmen çalışmaya devam etti.

SOYKIRIMA HAYIR DİYORUZ

CGIL Sendikası lideri Maurizio Landini, “Bu sıradan bir grev değil. Bugün buradayız çünkü bireyler ve halklar arasında kardeşliği savunmak, insanlığı yeniden merkeze koymak, soykırıma ve silahlanma politikalarına ‘hayır’ demek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN DE GÖSTERİLER OLACAK

Filistin yanlısı protestolar bugün Roma’da düzenlenecek kitlesel mitingle devam edecek. Son günlerdeki gösterilerde polisle zaman zaman çatışmalar yaşandı. Perşembe gecesi Roma’daki Kolezyum’dan barışçıl şekilde on binlerce kişi yürürken, Torino’da çatışmalar yaşandı, Milano’da ise Duomo Katedrali önündeki bir heykel kırmızı boya ve grafitilerle boyandı.

MELONİ'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

İtalya’nın sağcı hükümeti ise greve eleştiriler yöneltti. Başbakan Giorgia Meloni, Gazze için işe gitmeyenlerin aslında uzun hafta sonu tatili bahanesi

kullandığını söyledi.

YUNAN İŞÇİLERDEN DESTEK

Öte yandan dün Yunanistan'da Pire Limanı işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınamak üzere 24 saatlik grev yaptı. Soykırım, açlık, abluka yaşayan Gazze halkına yiyecek ve ilaç ulaştırılmasını engellemek amacıyla İsrail'in askeri saldırıyla aralarında Yunanların da bulunduğu mürettebatı tutukladığı ve iletişimlerini kestiği vurgulanan açıklamada, "Yunan hükümetinin çok büyük sorumluluğu var. Sadece filoya katılan Yunanları korumadığı için değil, önceki hükümetler gibi o da katil İsrail devleti ile stratejik ilişkilerini sürdürdüğü için. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile birlikte işgali ve suçları destekliyorlar, soykırıma ortak oluyorlar" tepkisi gösterildi.

Almanya'ya açık çağrı

Terör devleti İsrail'in Gazze'yi işgaline ve Filistinlilere zulmüne yeterince tepki göstermeyen Almanya'ya tepkiler artarak devam ediyor. Eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile eski İsrail Meclis Başkanı Avraham Burg, Orta Doğu Uzmanı Daniel Gerlach, diplomat Philip Holzapfel'in de aralarında bulunduğu bilim, siyaset ve diplomasi dünyasından 170'ten fazla etkin isim, Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail'e desteğini sürdüren Almanya hükümetinden Ortadoğu politikasında yön değişikliği yapması çağrısında bulundu. Bildiriye imza atan isimler, Alman hükümetinden İsrail'e tüm silah ve askeri teçhizatın ihracatının yasaklanmasını, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını, İsrail merkezli ürünlerin Avrupa Birliği'ne ithal edilmesinin yasaklanmasını talep etti.












