Denizde karada Gazze: Meydanlarda Sumud nöbeti

Türkiye’nin birçok şehrinde, Sumud Filosu’nun baskına uğradığı önceki akşamdan itibaren gösteriler yapıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sokaklara çıktı. Hatay’da ise onlarca tekne Sumud’a destek için denize açıldı.
İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistleri alıkoyması Türkiye’de tepkiyle karşılandı. Önceki gece birçok kentte başlayan protesto gösterileri, dün gece de destek nöbetleriyle sürdü. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında binlerce kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanlarda ve konsolosluk binaları önünde toplanarak filoya destek verdi.
GECE BOYU PROTESTO SÜRDÜ
İstanbul’da tepki protestoları önceki gece başladı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, Beşiktaş’taki İsrail İstanbul Başkonsolosluğu ile Sarıyer’deki ABD Başkonsolosluğu önünde toplandı. Dün gece de Filistin İnisiyatifi ve Open Refah öncülüğünde Üsküdar’da toplanan kalabalık, Sumud Filosu’na destek için meydanı doldurdu. 'Gazze için denizde de karada da varız' diyen vatandaşlar, geç saatlere kadar buradan ayrılmadı. Dün akşam vatandaşlar ayrıca İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ve “Kahrolsun İsrail” sloganlarıyla konsolosluk önüne yürüyen kalabalık, işgalci İsrail’in Gazze’ye uyguladığı insanlık dışı ablukanın derhal kaldırılmasını istedi.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANI AYAKLANDI
Adana'da halk, ABD Konsolosluğu binası önünde toplandı. Mersin’de genç aktivistler teknelerle denize açılırken, Hatay’da İskenderun ve Dörtyol’da dualar edildi. Antalya’da da Kudüs Platformu önderliğinde binlerce kişi toplandı; teknelerle denizden nöbet tutuldu. Burdur’da ise Cumhuriyet Meydanı’nda kalabalık “barışçıl girişimin engellenmesi kabul edilemez” mesajı verdi. Konya Mevlana Meydanı, Afyonkarahisar Zafer Meydanı ve Karaman Aktekke Meydanı’nda coşkulu kalabalıklar İsrail’e tepki gösterdi.
FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA DEK
Nevşehir’de, Kayseri’de ve Yozgat’ta meydanlar dolarken, katılımcılar dualar ve Kur’an tilavetleriyle protestolarını sürdürdü. Karadeniz illerinde de güçlü bir tepki vardı. Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu’da yapılan etkinliklerde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde binlerce kişi “Filistin özgür olana kadar mücadele sürecek” mesajı verdi. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinliklerde İsrail’in saldırılarına karşı meydanlarda dualar edildi. Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Zonguldak’ta da yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.
HEP BİRLİKTE DUALAR EDİLDİ
- İsrail güçlerinin Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na saldırmasının ardından Ankaralılar ABD Büyükelçiliği önüne akın etti. Eylemde Filistin bayrakları açıldı, Sumud Filosu'na destek amaçlı “Ankara’dan Sumud’a Akdeniz’e bin selam”, “Zulme karşı omuz omuza” sloganları atıldı. Vatandaşlar büyükelçilik önündeki nöbetlerini sabah saatlerine kadar sürdürdü.
- İzmir Konak Meydanı’nda, Uşak Atapark’ta ve Aydın İstasyon Meydanı’nda binlerce kişi toplandı. İzmir’de “İslam ülkeleri İsrail’e karşı harekete geçmeli” çağrısı yapılırken, Uşak ve Aydın’da dualar edildi. Kuşadası’nda ise denizden destek verildi; Filistin bayrağı asılı tekneler açıkta bekleyerek dayanışma mesajı gönderdi.
Akdeniz kıyılarından selam
- Hatay'ın Arsuz ilçesinde İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği yapıldı. Filistin'e Destek Platformu tarafından Konacık Limanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında limandaki yaklaşık 45 tekne Filistin bayraklarıyla donatıldı. Grup adına konuşan Feridun Özdemir, Küresel Sumud Filosu'nun yanında olmak için bir araya geldiklerini söyledi. İsrail'in filoya yönelik saldırısına tepki gösteren Özdemir, "Katil ve zalim bir devletin tüm Akdeniz'de korsanlık, haydutluk yapmasına göz yuman, ses çıkarmayan tüm dünya devletleri bu suça ortaktır" diye konuştu. Özdemir, Gazze'de çocuk, bebek, yaşlı, hamile demeden öldüren İsrail'in şimdi de Akdeniz'i kaosa sürüklediğini ifade etti. İl Müftüsü Mevlüt Topçu da Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz burada, Gazze'nin yanındayız. Onlar selamete ulaşana kadar bu direnişimizi devam ettireceğiz. Bütün dünya duysun ki medeniyetler şehri Hatay susmuyor, tarafını belli ediyor" dedi. Vatandaşlar, teknelere binerek Filistin'e destek sloganları attı.