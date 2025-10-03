İZÜ öğrencilerinden Küresel Sumud Filosu’na destek

Gazze ablukasını sonlandırmak üzere Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na İsrail’in uluslararası sularda yaptığı baskınlar tüm dünyada protesto ediliyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri de Üniversitenin Halkalı’daki kampüsünde bir araya gelerek İsrail’in saldırılarını kınadı. Milli Gençlik Kulübünün öncülüğünde toplanan öğrenciler, basın açıklaması yaparak İsrail’in hukuk dışı saldırılarını protesto etti. İZÜ Kampüsünde yer alan Hafız İhsan ve Hacı Şükran Özokur Camii kılınan Cuma namazı çıkışında buluşan öğrenciler, İZÜ Meydanında basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler, “Siyonist İsrail, Sumud Filosu’nu ve insanlığın vicdanını hedef aldı. Bu saldırı, sadece denizdeki birkaç gemiye değil; adalete, vicdana ve özgürlüğe yöneltilmiş bir saldırıdır. Bugün sessiz kalmak, mazluma ihanet; zalime cesaret vermektir!” diyerek tüm vicdan sahiplerini Gazze’de yaşananlara karşı ses vermeye davet etti.

İsrail'in bölgede adeta bir ‘çıbanbaşı’ olduğunun vurgulandığı açıklamada Mavi Marmara Gemisine de atıf yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İslam coğrafyası olarak Filistin’in özgürlüğünü; Birleşmiş Milletler’in, Avrupa’nın ve ABD’nin vicdanına bırakmış vaziyetteyiz. Oysa Hak ile batıl arasındaki mücadele hiçbir zaman bu kadar açık olmamıştı. Böyle bir durumda dahi tarafsız kalmak ve hakikatin yanında onurlu bir duruş sergilememek izaha sığmayacak bir durum. Nasıl ki, Filistin mücadelesinin bugünlere taşınmasını sağlayan aziz komutanlarımızın şehadetleri bu kutlu direnişi sekteye uğratmamışsa; Siyonizm’in kirli oyunları ve işbirlikçileri de bu mücadeleyi durduramayacak.”