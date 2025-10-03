Sumud ablukayı kırdı

İhracatta eylül rekoru: 22.6 milyar dolarla yeni zirve

Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yılbaşından bu yana 8 milyar dolarlık net artış sağlandığını söyledi.



