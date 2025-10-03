Yeni Şafak
Sumud ablukayı kırdı

Sumud ablukayı kırdı

04:00 3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İhracatta eylül rekoru: 22.6 milyar dolarla yeni zirve

Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yılbaşından bu yana 8 milyar dolarlık net artış sağlandığını söyledi.


Sumud ablukayı kırdı: Mikeno Gazze sularına girdi

Küresel Sumud Filosu, Gazze ablukasını kırdı. 44 gemiden oluşan filo önceki akşam İsrail saldırısına uğrasa da yoluna devam etti. Onlarca gemi Gazze sularına kadar yaklaştı. “Mikeno” isimli tekne İsrail donanmasını atlatarak Gazze sularına girmeyi başardı. Tüm teknelere el koyan İsrail askerleri 48’i Türk, 443 aktivisti alıkoyarak Aşdod Limanı’na götürdü.


Fenerbahçe Kerem ile güldü

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında kendi sahasında Fransa'nın Nice takımını ağırlayan Fenerbahçe, ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı. Sarı-lacivertli takım, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3 puana uzanırken, konuk ekibin sayısını penaltıdan Carlos attı.

