Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İtalya Başbakanı Meloni'den Küresel Sumud Filosu'na 'durun' çağrısı

İtalya Başbakanı Meloni'den Küresel Sumud Filosu'na 'durun' çağrısı

23:1230/09/2025, Salı
G: 1/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaparak ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze Planı'na atıf yaptı. Başbakan Meloni, "ABD Başkanı Trump'ın önerdiği Orta Doğu barış planıyla birlikte, savaşı ve Filistinli sivillerin çektiği acıları sona erdirecek ve bölgeyi istikrara kavuşturacak bir anlaşma için nihayet umut doğdu. Bu nedenle, filonun şimdi durması ve yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması için sunulan çeşitli önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiği planın ardından bölge için bir anlaşma umudunun doğduğunu belirterek, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail deniz ablukasını zorlamasının bu umudu bozmasından korktuğunu ve bu nedenle filonun şimdi durması ve yardımların ulaştırılması için sunulan farklı önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Meloni, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.


"Şimdi ciddiyet ve sorumluluk zamanı"

Açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik plana atıf yapan Meloni, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Trump'ın önerdiği Orta Doğu barış planıyla birlikte, savaşı ve Filistinli sivillerin çektiği acıları sona erdirecek ve bölgeyi istikrara kavuşturacak bir anlaşma için nihayet umut doğdu. Bu umut, pek çok kişinin bozmaktan memnuniyet duyacağı kırılgan bir dengeye dayanmaktadır. Filonun, İsrail deniz ablukasını delme girişiminin buna bir bahane olabileceğinden korkuyorum. Bu nedenle, filonun şimdi durması ve yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması için sunulan çeşitli önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun dışındaki her tercih, barışın engellenmesi, çatışmanın körüklenmesi ve böylece esasen rahatlatılmak istendiği söylenen Gazze halkına zarar vermek için bir bahane haline gelme riskini taşıyor. Şimdi ciddiyet ve sorumluluk zamanı."
Bu arada, İtalya Genelkurmay Başkanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, filoya eşlik eden İtalyan donanmasına ait Alpino fırkateyninin, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerden ayrılmak isteyen aktivistleri güvertesine alabileceği ve bunun için her tekneye
"son çağrı"
mesajı göndereceği belirtilmişti.

Açıklamada, Alpino fırkateyninin, Gazze'nin 150 deniz mili açığından ileriye gitmeyeceği ifade edilmişti.

Diğer yandan, Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan heyeti, İtalya Genelkurmay Başkanlığının açıklamasını kınayarak, bunu hareketi
"bölme girişimi ve sabotaj"
olarak niteledi.


#İtalya
#İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
#Küresel Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı