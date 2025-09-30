İtalya Başbakanı Meloni'den Küresel Sumud Filosu'na 'durun' çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaparak ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze Planı'na atıf yaptı. Başbakan Meloni, "ABD Başkanı Trump'ın önerdiği Orta Doğu barış planıyla birlikte, savaşı ve Filistinli sivillerin çektiği acıları sona erdirecek ve bölgeyi istikrara kavuşturacak bir anlaşma için nihayet umut doğdu. Bu nedenle, filonun şimdi durması ve yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması için sunulan çeşitli önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Meloni, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Şimdi ciddiyet ve sorumluluk zamanı"
Açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik plana atıf yapan Meloni, şu ifadeleri kullandı:
Açıklamada, Alpino fırkateyninin, Gazze'nin 150 deniz mili açığından ileriye gitmeyeceği ifade edilmişti.