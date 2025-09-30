Yeni Şafak
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sumud Filosu’ndan ayrılan 4 aktivist Marmaris’e geldi

09:5830/09/2025, Salı
IHA
Olumsuz hava şartları nedeniyle Global Sumut Filosu’ndan tahliye edilen 4 aktivist Marmaris Limanı’na getirildi
Gazze’ye insani yardım amacıyla yola çıkan Global Sumut Filosu’ndan olumsuz hava şartları nedeniyle tahliye edilen 4 aktivist Marmaris Limanı’na getirildi. Kaymakam Nurullah Kaya ve Anadolu’dan Gazze’ye Platformu Hukuk Sorumlusu Avukat Ayşegül Mungan, aktivistleri limanda karşılayarak ilçede misafir etti.

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve bölge halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de seyrine devam ederken olumsuz hava koşullarıyla karşılaştı.

Yolculuk sırasında 2’si Fransa, 2’si Malezya vatandaşı olmak üzere toplam 4 aktivist, sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle yola devam edemeyeceklerini bildirerek tahliye talebinde bulundu. Türkiye’nin güvenli sularına yönlendirilen aktivistler, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Marmaris Limanı’na intikal ettirildi.

İlçedeki Deniz Hudut Kapısı’nda gerekli işlemleri yapılan aktivistler, sorunsuz şekilde ülkeye giriş yaptı.

Aktivistleri Anadolu’dan Gazze’ye Platformu ve Marmaris Kaymakamı karşıladı

Aktivistleri Anadolu’dan Gazze’ye Platformu Hukuk Sorumlusu Avukat Ayşegül Mungan ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya limanda karşılayarak misafir etti. Kaymakam Kaya yaptığı açıklamada,
"Kardeşlerimiz çıktıkları yolda fiziken devam edemese de gönüllerinin Gazze’ye yol alan arkadaşlarıyla birlikte olduğunu biliyoruz"
ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kaya, aktivistlerin Marmaris’te dinlenmelerinin ardından ülkelerine uğurlanacaklarını belirtti.




