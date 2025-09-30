MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail’in ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de seyrine devam ediyor. 31 Ağustos’ta İspanya’dan hareket eden 22 tekneden oluşan filo, yaklaşık 50 ülkenin desteğini alarak Gazze’ye her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Son olarak Küresel Sumud Filosu'nun tehlikeli yolculuğu sürerken Türk Deniz Kuvvetleri'nin filoya havadan ve denizden insanî amaçlı destek vermeye başladığı bildirilmişti. MSB'den yeni açıklama geldi.

"Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır."