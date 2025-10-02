İSRAİL'İN SALDIRISI SÜRÜYOR

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırıların "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.





GÖZALTINA ALINANLARIN UYRUKLARI

İspanya basını ise İsrail'in saldırdığı ve yasa dışı şekilde ele geçirdiği 3 gemide gözaltına alınan aktivistlerin uyruklarını paylaştı.Listeye göre, gözaltına alınanların 26'sı İspanyol, 9'u Türk, 7'si Malezyalı, 7’si Brezilyalı, 5’i ABD’li, 4’ü Fransız, 3’ü Alman, 3’ü İtalyan, 3’ü İrlandalı ve 3’ü İngiliz. Ayrıca listede 2’şer Portekizli, Polonyalı, Arjantinli, Meksikalı ve Ürdünlü ile 1’er Güney Afrikalı, Hollandalı, Fin, Yeni Zelandalı, İsveçli, Faslı, Sırp, Danimarkalı, Norveçli ve Tunuslu da yer alıyor.