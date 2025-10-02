Küresel Sumud filosu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 31 Ağustos'ta İspanya’dan kalkan 22 tekne ile başlayan Sumud Filosu, 50 kadar ülkenin desteğiyle Gazze'ye doğru yol alırken İsrail müdahalede bulundu. Gemilerde sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler yer alıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç ambargosunu bozmak ve Gazze'deki insanlara yardım koridorunun açılması için Akdeniz'den harekete geçen Filo'da çok sayıda ülkeden tekneler ve aktivistler yer alıyor.İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. Gelişmelerin ardından "Sumud Filosu'nda son durum ne, Gazze'ye ulaşan filo var mı, hangi gemiler engellendi?" sorusu da merak ediliyor. İşte 2 Ekim 2025 Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan son gelişmeler...
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alırken İsrail'in hukuksuz müdahalesi ile karşılaştı. Bazı gemiler ise ilerleyişini sürdürüyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Peki, Sumud Filosu nerede, son durumu ne? İşte yaşanan gelişmeler...
Küresel Sumud Filosu'nda Son Durum: Filo Nerede?
Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü ve sivil toplum örgütü filoda yer alıyor.
İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye ilerleyen filoya İsrail ordusu müdahale gerçekleştirdi.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail'in yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.
SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP
Sumud Filosu'nda İsrail'in müdahalesi ile karşılaşmayan gemiler ilerleyişini sürdürüyor. Gazze'ye yardım götürmek amacıyla Doğu Akdeniz'de ilerleyen ve Mısır açıklarında olan Sumud Filosu'nun bazı gemilerin hedefine saatlik mesafede olduğu değerlendiriliyor. Filonun basın odasından yapılan son açıklamaya göre Gazze'ye doğru yola devam eden gemi sayısı yaklaşık 15 oldu. Öte yandan Gazze'ye sadece 40 deniz mili mesafe kaldı. Sumud Filosu'nu aşağıdaki link üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz:
Sumud Filosu'nda yer alan İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin isimleri
İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu 25 Türk aktivistin isimleri paylaşıldı.
Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.
Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.
Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman, Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın alıkonulduğu aktarıldı.
İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Sumud Filosu'nun "tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı" vurgulandı.
Filoya katılan gemilerden alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze’ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.
Alıkonulan Türk aktivistlerden Yaşar Yavuz, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, "İsrail müdahale etse de yolumuza çıksa da biz Gazze'ye gideceğiz. Bunu şiddet anlamında söylemiyorum. Zaten şiddet içermeyen bir misyon üstlendik. Silahsızız, herhangi bir savaşa gitmiyoruz. Sumud Filosu olarak bir ablukanın kırılması adına yola çıkmış bir misyonuz." demişti.
İSRAİL ORDUSU 29 TÜRK AKTİVİSTİ ALIKOYDU
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının, filoya ait gemilerden 29 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır" ifadesine yer verilerek, İsrail ordusunun Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 29 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.
KOLOMBİYA: 2 VATANDAŞIMIZ ALIKOYULDU
Kolombiya, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda 2 vatandaşının alıkonulduğunu duyurdu.Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı kınandı.
İSRAİL'İN SALDIRISI SÜRÜYOR
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırıların "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.
GÖZALTINA ALINANLARIN UYRUKLARI
İspanya basını ise İsrail'in saldırdığı ve yasa dışı şekilde ele geçirdiği 3 gemide gözaltına alınan aktivistlerin uyruklarını paylaştı.Listeye göre, gözaltına alınanların 26'sı İspanyol, 9'u Türk, 7'si Malezyalı, 7’si Brezilyalı, 5’i ABD’li, 4’ü Fransız, 3’ü Alman, 3’ü İtalyan, 3’ü İrlandalı ve 3’ü İngiliz. Ayrıca listede 2’şer Portekizli, Polonyalı, Arjantinli, Meksikalı ve Ürdünlü ile 1’er Güney Afrikalı, Hollandalı, Fin, Yeni Zelandalı, İsveçli, Faslı, Sırp, Danimarkalı, Norveçli ve Tunuslu da yer alıyor.
"Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırttılar"
Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.İsrail'in yasa dışı alı koyduğu aktivistler 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı.3 dedi.Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.
Sumud Filosu Gazze'ye ne zaman varacak?
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun yaklaşık 14 gemisi"40 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.
HAMAS: BARBARCA SALDIRGANLIĞI KINIYORUZ
Hamas, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını kınadı.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "Düşman ordusunun Sumud Filosu'na karşı başlattığı bu barbar saldırganlığı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sumud Filosu ne taşıyor?
Sumud Filosu 300 tonun üzerinde gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi taşıyor.
Ancak filonun öncelikli amacı, sınır kapılarında bekletilen 22 bin tır dolusu
yardımın Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak.
Küresel Sumud Filosu'nda hangi ülkeler var?
Küresel Sumud Filosu'nda,"Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze
Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor. Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler filoda bulunuyor.
Sumud ne demek?
Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamlarını taşıyan Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkının mücadele ve direnişini sembolize eden güçlü bir kavram haline geldi.
Sumud, Filistinlilerin vatanlarında kök salma kararlılığını, kültürel kimliklerini koruma çabasını ve işgale karşı barışçıl yollarla direnişi ifade ediyor.
Filistin kültüründe Sumud, özellikle zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleriyle sembolize ediliyor.