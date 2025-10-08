Yeni Şafak
Sisi'den Trump'a teklif: Gazze ateşkesine işaret etti

13:418/10/2025, Çarşamba
AA
ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi.
ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin "olumlu ilerlediğini" belirterek anlaşmanın sağlanması durumunda imza törenine katılması için Trump'ı Mısır'a davet etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin "olumlu ilerlediğini", tarafların ateşkes anlaşmasına varması durumunda imza törenine katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ı Mısır'a davet etti.


SİSİ'DEN TRUMP'A: "KATILMANIZ HARİKA OLUR"

Kahire’nin doğusunda düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Sisi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.


Sisi, "Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur" dedi.


Ülkesinin Filistin konusundaki yapıcı tutumunda kararlı olduğuna işaret eden Sisi, Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirme çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.


Pazartesi günü Şarm eş-Şeyh'te başlayan Hamas ile İsrail heyetleri arasında Trump’ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakereler devam ediyor.


MÜZAKEREDEN OLUMLU SİNYALLER!

Görüşmelerde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ile İsrail'in Gazze’den çekilme haritalarının da ele alındığı belirtiliyor.


Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, bu sabah yaptığı yazlı açıklamada, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde İsrail heyetiyle yürütülen dolaylı müzakerelerde, anlaşma sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını ve Hamas heyetinin "gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini" ifade etti.


Açıklamada ayrıca, müzakerelerde, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu ve üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildiği bilgisi paylaşıldı.

