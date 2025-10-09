Suriye’den Gazze’deki ateşkes kararına tebrik mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, alınan ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. Açıklamada, "Suriye Katar, Türkiye, Mısır ve ABD’nin bu anlaşmaya varılma sürecindeki çabaları için de taraflara teşekkürlerini iletiyor" ifadeleri kullanıldı.
Bu sabah ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planına ilişkin Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılmıştı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki savaşın sonlandırılmasına ve İsrailli işgal güçlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığı, taraflar arasında rehine takası gerçekleştirileceği ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin girişinin yeniden sağlanacağı belirtilmişti.