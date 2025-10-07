Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TBMM'de 'Gazze' belgesel filmi gösterimi yapılacak

TBMM'de 'Gazze' belgesel filmi gösterimi yapılacak

16:347/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
TBMM'de 'Gazze' belgesel filmi gösterimi yapılacak
TBMM'de 'Gazze' belgesel filmi gösterimi yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 'Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgesel filminin gösterimi yapılacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı saldırıları ve soykırımının gündelik hayata etkilerini doğrudan tanıklık üzerinden anlatan, 'Sıfır Noktası’ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgesel filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

8 Ekim'de TBMM Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda gösterimi yapılacak belgesel gösteriminde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri yer alacak. Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından hazırlanan proje kapsamındaki belgesel, Gazze'deki genç yönetmenler tarafından hazırlandı.

22 Gazzelinin cep telefonları ve basit kameralarla çektiği kısa filmlerin birleşiminden oluşan ve orijinal adı, 'From Ground Zero' olan belgesel, Oscar’da En iyi Uluslararası Film Ödülü’nün ön elemesini de geçti.




#TBMM
#Gazze
#film
#Oscar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İBB’den tepki çeken karar: Metrolarda valiz için ilave ücret mi alınacak?