Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenski'den Trump'a Nobel şantajı: Tomahawk'ı şart koştu

Zelenski'den Trump'a Nobel şantajı: Tomahawk'ı şart koştu

21:589/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zelenski, ABD'den kendilerine Tomahawk füzesinin verilmesi talebinde bulundu.
Zelenski, ABD'den kendilerine Tomahawk füzesinin verilmesi talebinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Trump’a ateşkese aracılık etmesi karşılığında Nobel Barış Ödülü vaadinde bulundu. Ayrıca Zelenski, savunma ihtiyaçları kapsamında ABD’den “Tomahawk” seyir füzeleri talep etti. Önümüzdeki hafta Ukrayna heyeti, konuları görüşmek üzere ABD’ye gidecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkese aracılık etmesi karşılığında Nobel Barış Ödülü vaadinde bulundu.

Zelenski, başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın desteğiyle Rusya’ya karşı sağlanacak bir ateşkesin ardından Ukrayna olarak Trump’ı Nobel’e aday göstereceklerini açıkladı.

Ayrıca, ABD’den uzun menzilli “Tomahawk” seyir füzeleri yardımı için Trump’ın onayının kritik önemde olduğunu vurguladı.

Ukrayna heyetinin önümüzdeki hafta ABD’ye giderek hava savunma, enerji altyapısı ve diğer işbirliği konularını masaya yatıracağı belirtildi.



#Volodimir Zelenski
#Donald Trump
#Nobel Barış Ödülü
#Tomahawk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyoner sorusu 9 Ekim: Hint bademi hangisinin diğer adıdır? Kaju, Kakao, Kahve, Köri