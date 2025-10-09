Zelenski'den Trump'a Nobel şantajı: Tomahawk'ı şart koştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkese aracılık etmesi karşılığında Nobel Barış Ödülü vaadinde bulundu.

Zelenski, başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın desteğiyle Rusya’ya karşı sağlanacak bir ateşkesin ardından Ukrayna olarak Trump’ı Nobel’e aday göstereceklerini açıkladı.

Ayrıca, ABD’den uzun menzilli “Tomahawk” seyir füzeleri yardımı için Trump’ın onayının kritik önemde olduğunu vurguladı.