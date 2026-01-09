Yeni Şafak
Bahis soruşturması: Süper Lig'den 43 antrenör PFDK'ye sevk edildi

19:489/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan 43 antrenörün bahis oynadığı tespit edildi.
Son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan 43 antrenörün bahis oynadığı tespit edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapan 43 antrenörün tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiğini açıkladı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca bahis oynadığı belirlenen 32 kulüp temsilcisi de disipline gönderildi. TFF, sürecin disiplin talimatları doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi. Bahisten sevk edilen isimler arasında Ümit Davala, Mustafa Sarp ve Serdar Topraktepe de yer aldı.

Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

PFDK’ya sevk edilen isimler şu şekilde:

“Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Adın, Umut Eskiköy, Tanser Aydin, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Emir Şiranlı, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akılveren, Coşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş, Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kireker, Onur Can Korkmaz.”



