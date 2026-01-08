TFF'nin bahis listesindeki eski Süper Lig gol kralından itiraf: ‘Bahis oynadığım dönem…’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içerisinde profesyonel liglerde görev yapmış ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile 104 futbol menajerini tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.





TFF tarafından PFDK'ye sevk edilen 108 teknik sorumlu arasında yer alan Gökhan Ünal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.





'"Bir takımda görev aldığım dönemlerde bahis oynamadım. Bahis oynadığım dönem, aktif olarak futbolun içerisinde rol almadığım dönemlerdir." diyen Ünal, hakkında çıkan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





"Bugün çıkan bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, şahsım Gökhan Ünal hakkında yer alan haber ve yorumlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.





Öncelikle açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki; iddaa platformu üzerinden oynadığım bahisler, hiçbir şekilde aktif olarak takım çalıştırdığım ya da herhangi bir sportif görev yürüttüğüm dönemlere ait değildir.

Söz konusu bahisler;





• Takım çalıştırmadığım,

• Futbol müsabakaları üzerinde doğrudan ya da dolaylı hiçbir etkimim bulunmadığı,

• Herhangi bir kulüp, futbolcu veya müsabaka ile organizasyonel bağımın olmadığı dönemlerde,

• Tamamı yasal ve resmi platform üzerinden gerçekleştirilmiştir.





Bu durum, hem fiili hem de hukuki açıdan açık ve tartışmasızdır. Buna rağmen, bahis oynanmış olması gerçeğinin bağlamından koparılarak, sanki aktif görev dönemlerimle ilişkilendiriliyormuş gibi kamuoyuna sunulması yanıltıcı ve hakkaniyete aykırıdır.





Futbolun içinde bulunduğum her dönemde, etik kurallara ve mevzuata uygun hareket etmeyi ilke edindim. Hiçbir zaman görevimle çelişen, futbolun dürüstlüğünü ve güvenilirliğini zedeleyecek bir eylem içerisinde olmadım.





Bu çerçevede, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını, olayın yalnızca takvim ve görev dışı bir zaman dilimine ilişkin olduğunu özellikle vurgulamak isterim.





Gerçeğe aykırı, eksik veya bağlamından koparılmış yayınlar hakkında hukuki haklarım saklıdır.





Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.





Gökhan Ünal"







