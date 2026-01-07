Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ve 4 aylık bekleyiş bitti! Manchester United’ın yıldızı Süper Lig ekibine geliyor: Bugün Türkiye’de olacak

Ve 4 aylık bekleyiş bitti! Manchester United’ın yıldızı Süper Lig ekibine geliyor: Bugün Türkiye’de olacak

15:107/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’de transfer perdesi, dev bir imzayla açılıyor. Manchester United’ın gelecekte büyük beklentisi olan genç yıldız adayı, Kayserispor’un ısrarlı takibi sonucu Türkiye’ye geliyor.

Ara transfer döneminde kanat kadrosunu güçlendirmek isteyen Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather'a imza attırmak üzere...


Manchester Evening News'un haberine göre; İngiliz devinin 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mather, sarı kırmızılı takıma transfer olmaya hazırlanıyor.


Haberde, taraflar arasında transfer ücreti ve geri satın alma maddesi konuların anlaşmanın sağlandığı, futbolcuyla da kişisel şartlarda mutabakata varıldığı belirtildi. Sam Mather'ın bugün Türkiye'ye gitmesinin planlandığı ifade edildi.



Geçtiğimiz eylül ayında, transfer döneminin son gününde Mather'ı kadrosuna katmak isteyen Kayserispor'un bu girişimi son anda gerçekleşmemişti.


Bu süreçte A takımda forma şansı bulamasa da antrenmanlara katılan Sam Mather, U21 kategorisinde 6 maça çıktı ve 2 asist yaptı.


#Sam Mather
#Manchester United
#Kayserispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ücreti 2026 yılında ne kadar oldu? Kredi Yurtlar Kurumu lisans, yüksek lisans, doktora zamlı burs ücretleri