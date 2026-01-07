Ve 4 aylık bekleyiş bitti! Manchester United’ın yıldızı Süper Lig ekibine geliyor: Bugün Türkiye’de olacak

Süper Lig’de transfer perdesi, dev bir imzayla açılıyor. Manchester United’ın gelecekte büyük beklentisi olan genç yıldız adayı, Kayserispor’un ısrarlı takibi sonucu Türkiye’ye geliyor.
Ara transfer döneminde kanat kadrosunu güçlendirmek isteyen Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather'a imza attırmak üzere...
Manchester Evening News'un haberine göre; İngiliz devinin 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mather, sarı kırmızılı takıma transfer olmaya hazırlanıyor.
Haberde, taraflar arasında transfer ücreti ve geri satın alma maddesi konuların anlaşmanın sağlandığı, futbolcuyla da kişisel şartlarda mutabakata varıldığı belirtildi. Sam Mather'ın bugün Türkiye'ye gitmesinin planlandığı ifade edildi.
Geçtiğimiz eylül ayında, transfer döneminin son gününde Mather'ı kadrosuna katmak isteyen Kayserispor'un bu girişimi son anda gerçekleşmemişti.
Bu süreçte A takımda forma şansı bulamasa da antrenmanlara katılan Sam Mather, U21 kategorisinde 6 maça çıktı ve 2 asist yaptı.