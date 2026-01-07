Fenerbahçe'den yılın transfer operasyonu: 42 milyon euro’luk resmi teklif iletildi!

Fenerbahçe, hücum hattını bir dünya yıldızıyla güçlendirmek için Atalanta ile masaya oturdu. Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı süper solak Ademola Lookman için 5 milyon euro kiralama ve 37 milyon euro satın alma opsiyonu içeren devasa bir teklif sunduğu iddia edildi.

1 /6 Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ademola Lookman için görüşmeler devam ediyor.



2 /6 Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertlilerin, Atalanta'ya resmi bir teklifte bulunduğu iddia edilirken bu teklifin detayları da paylaşıldı.



3 /6 Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euroluk satın alma opsiyonlu teklifi iletti.



4 /6 İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunun zorunlu olup olmaması ve toplam rakam üzerinde pazarlık yapmasının beklendiği aktarıldı.



5 /6 Atalanta'nın önceliğinin Lookman'ı bonservisiyle göndermek olduğu, Nijeryalı futbolcunun da kulübüyle bu konuyu ayrıca görüşeceği ifade edildi.

