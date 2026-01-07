Fenerbahçe'den yılın transfer operasyonu: 42 milyon euro’luk resmi teklif iletildi!

Fenerbahçe, hücum hattını bir dünya yıldızıyla güçlendirmek için Atalanta ile masaya oturdu. Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı süper solak Ademola Lookman için 5 milyon euro kiralama ve 37 milyon euro satın alma opsiyonu içeren devasa bir teklif sunduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ademola Lookman için görüşmeler devam ediyor.
Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertlilerin, Atalanta'ya resmi bir teklifte bulunduğu iddia edilirken bu teklifin detayları da paylaşıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euroluk satın alma opsiyonlu teklifi iletti.
İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunun zorunlu olup olmaması ve toplam rakam üzerinde pazarlık yapmasının beklendiği aktarıldı.
Atalanta'nın önceliğinin Lookman'ı bonservisiyle göndermek olduğu, Nijeryalı futbolcunun da kulübüyle bu konuyu ayrıca görüşeceği ifade edildi.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta forma giydi ve 3 gol-1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 35 milyon euro olan Lookman'ın Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.