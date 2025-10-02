Yeni Şafak
Zelenski: Rusya hala savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip

16:352/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın savaşı sürdürebilecek imkanlara sahip olduğunu kaydederek, Avrupa ülkelerini Rusya'dan petrol satın almaktan vazgeçmeye çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesinin açılışında konuştu.

Son dönemlerde Rus insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahasında tespit edildiğini belirten Zelenski,
"Avrupa genelindeki İHA ile ilgili son gelişmeler, Rusya'nın bu savaşı genişletecek kadar kendine güvendiğinin açık bir işaretidir"
dedi.
Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleri ile ortak çalışmaları gerektiğini vurgulayan Zelenski,
"Rusya, her zaman Batı'yı ve özellikle de Avrupa'yı parçalamaya çalıştı"
ifadesini kullandı.

Zelenski, olası İHA saldırılarının önlenmesi için Ukraynalı uzmanların Danimarka'da bulunduğunu aktararak, "Onlar, saldırı amaçlı insansız hava araçlarını nasıl tespit edip düşüreceklerini bilen deneyimli Ukraynalılardır" diye konuştu.

Rusya'nın savaşı sürdürdüğünü dile getiren Zelenski, "Rusya, hala savaşmaya devam edecek kaynaklara sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Zelenski, Avrupa ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'in Rusya'dan petrol almaktan vazgeçmelerine yönelik yaptığı çağrıya uymaya davet ederek, "ABD'ye karşı gelmek dar görüşlülüktür ve Macaristan'ın bunu açıkça fark etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Ülkesinin güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğu ve bu yönde devam eden çalışmaların sona ermesi gerektiğini belirten Zelenski, "Güvenlik garantileri konusundaki çalışmaları artık tamamlamamız gerekiyor" dedi.

Zelenski, güvenlik garantilerinin "şimdi" Ukrayna için etkili olabileceğine işaret ederek, "Bizim için etkili olan güvenlik garantisi modeli sizin için de faydalı olur" dedi.



#Rusya-Ukrayna savaşı
#Zelenski
#Avrupa
