NATO: Rusya’nın tehditlerini bertaraf ettik

12:092/10/2025, Perşembe
AA
Mark Rutte
Mark Rutte

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik üyelerinin birlikte Rusya'nın hava sahası ihlallerine ilişkin tehditleri bertaraf edebildiklerini gösterdiklerini, bunun önemli bir husus olduğunu söyledi.

Danimarka'nın başkenti
Kopenhag
'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesine katılan Rutte, zirve öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AST'nin sınamalara karşı yol çizme ve diyaloğu sağlama açısından önemli bir format olduğunu ifade eden Rutte, zirvede ortak güvenliğe karşı mevcut tehditlerin ele alınacağını belirtti.

Rutte,
"hava sahalarının güvenliğinin sağlanması ve Ukrayna'nın mümkün olduğu sürece mücadelede kalması"
gerektiğini aktardı.

Lahey Zirvesi'nde tüm üye ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarmayı taahhüt ettiğini anımsatan Rutte, Rusya'nın hava sahası ihlallerine ilişkin tehditlerin bertaraf edilebildiğinin gösterildiğini, bunun önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Rutte,
"Ruslar bu kabiliyete sahip olduğumuzu biliyor, göstermemiz de önem taşıyor."
dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile geri kalan Avrupa ülkelerinin oluşturduğu AST'nin 7'nci zirvesi, 1-2 Ekim tarihlerinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da güvenlik ve savunma gündemiyle düzenleniyor.

Zirveye, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen birlikte başkanlık ediyor.



