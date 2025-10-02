NATO: Rusya’nın tehditlerini bertaraf ettik

AST'nin sınamalara karşı yol çizme ve diyaloğu sağlama açısından önemli bir format olduğunu ifade eden Rutte, zirvede ortak güvenliğe karşı mevcut tehditlerin ele alınacağını belirtti.

"hava sahalarının güvenliğinin sağlanması ve Ukrayna'nın mümkün olduğu sürece mücadelede kalması"

Lahey Zirvesi'nde tüm üye ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarmayı taahhüt ettiğini anımsatan Rutte, Rusya'nın hava sahası ihlallerine ilişkin tehditlerin bertaraf edilebildiğinin gösterildiğini, bunun önemli bir husus olduğunu vurguladı.