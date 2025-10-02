Yeni Şafak
Pendik'te kaçak silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı

Pendik'te kaçak silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı

11:542/10/2025, Perşembe
DHA
Pendik'te kaçak silah atölyesine operasyon
Pendik'te kaçak silah atölyesine operasyon

Pendik'te kaçak silah atölyesine yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda tabanca, silah parçası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak silah imalatı ve satışının önlenmesine yönelik başlattığı çalışmalarda Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve evde üretim yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 30 Eylül'de adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon ile K.O. (53) ve M.O. (28) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 87 fişek, 41 şarjör, silah yapımında kullanılan makineler ve çok sayıda tabanca malzemesi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak 'Silah imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.






YASAL UYARI

