Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

17:5230/09/2025, Salı
AA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca, 4 şarjör, 252 fişek ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı.
Fotoğraf : Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı / Anadolu Ajansı
