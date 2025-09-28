Polisin şüphesi silah kaçakçılarını yakalattı

Hatay'da emniyet ekipleri devriye görevi sırasında durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şahıs ile bir kişinin daha ikametlerinde yapılan aramalarda tabancalar ve onlara ait parçalar ile av tüfeği fişeği ile ele geçirildi.
Hatay’ın Erzin ilçesinde yürütülen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.
Erzin İlçesi Hürriyet mahallesi Prof. Dr. Fuat Sezgin caddesi üzerinde emniyet ekipleri devriye görevi sırasında durumundan şüphelenerek durdurduğu C. S. isimli şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında C.S. ve M.Ü. isimli şahısların belirlenen ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet aynı marka ve seri nolu tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör, 5 adet tabanca parçası, 9 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği ile ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler C. S. ve M. Ü. Sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.