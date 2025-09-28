Polisin şüphesi silah kaçakçılarını yakalattı

Olayla ilgili olarak Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında C.S. ve M.Ü. isimli şahısların belirlenen ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet aynı marka ve seri nolu tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör, 5 adet tabanca parçası, 9 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği ile ele geçirildi.