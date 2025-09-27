Yeni Şafak
Hatay'da mağarada PKK/KCK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

00:3127/09/2025, Cumartesi
AA
Teröristlerin terk ettiği mağara içerisinde malzemeler ele geçirildi
Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında, teröristlerin önceden kullanıldığı bir mağara içerisinde yaşam malzemeleri ve patlayıcı malzemeler bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalındaki mağarada terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Yayla mevkisinde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda kırsal alanda teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu.



