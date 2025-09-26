İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 şüpheliden biri tutuklandı

Yeni Şafak
14:4126/09/2025, Cuma
AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığa çıkarılan şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Savcılık, diğer 2 şüpheliden birini tutuklanması, birini de hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, bu kişilerden birinin tutuklanmasına, diğeri hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 10 zanlı tespit edilmişti.

Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturduğu belirlenen şüphelilerden 8'inin "yabancı terörist savaşçı" olduğu, 1'inin örgüt propagandası yaptığı, 1'inin de örgüt yanlısı kişilere para transferi gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Savcılığın gözaltı kararının ardından polis ekipleri, İstanbul'da 6 ilçede 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almıştı.




