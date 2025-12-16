DEAŞ yine İsrail'e çalışıyor

Dünya kamuoyu, pazar sabahı Avustralya’nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda “Kutsal ışık bayramı” Hanuka için toplanan bir grup Yahudiye yönelik silahlı saldırının haberiyle sarsıldı. Saldırı esnasında plajda bulunan Suriye asıllı Avustralya vatandaşı Ahmed el-Ahmed ise saldırganlardan birini etkisiz hale getirip katliamın büyümesini engelleyerek gündemin ilk sırasına yerleşti. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’e bağlı Neyrab köyünden 10 yıl önce Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırıları yüzünden kaçarak Avustralya’ya yerleşen El-Ahmed, gösterdiği cesaretle “kahraman” ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, El-Ahmed’i överken Avustralya halkı, saldırıyı engellemeye çalışırken yaralanarak hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki adam için bağış kampanyası başlattı. El-Ahmed’in kuzenleri, onun bu hareketi yaparken insani refleksle hareket ettiğine vurgu yaptı.

HASTANEDE DURUMU İYİ

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan el-Ahmed’in kuzeni Mustafa el-Es’ad, El-Ahmed’in Sidney’de Kogarah bölgesinde bulunan St. George Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu aktararak, "İki kurşunla yaralandı. Biri sol omzunda, diğeri sol elinde. Durumu başta kritikti ancak şu an stabil" dedi. Saldırı sonrası kuzeniyle konuştuğunu ve kendisine olay sırasında saldırının kimi hedef aldığını bilmediğini söylediğini dile getiren Es’ad, "Gördüğü tek şey silahlı bir kişinin sivillere ateş açmasıydı. İnsanların vurulduğunu ve öldürüldüğünü görünce kayıtsız kalamadı. Yaptığı şey tamamen insani bir refleksti. Bunu yaptığından dolayı pişman olmadığını söyledi. Aksine yaptığı şeyden gurur duyuyor. Allah'ın bildiği sayıda insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğuna inanıyor. Hayat ve ölüm Allah'ın takdiridir. O insani görevini yerine getirdi” diye konuştu. El-Ahmed’in annesi ise olayı duyduğundan beri oğlunun böyle bir kahramanlık yapması ve durumunun iyi olmasından dolayı sevinç gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Ahmed el-Ahmed’in saldırganlardan birini etkisiz hale getirerek elinden silahını aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Daily Mail’in verdiği bilgiye göre, Avustralya halkı, Suriyeli El-Ahmed’in cesaretine büyük ilgi gösterirken sosyal medya aracılığıyla El-Ahmed için bağış kampanyası başlatıldı. Daily Mail’in haberinde, kampanyaya ABD’li milyarder Bill Ackman'ın 100 bin dolarlık bağış yaptığı ve şuana kadar kampanyaya 26 binden fazla Avustralya’nın katılarak toplamda 1,5 milyon dolardan fazla bir bağış yaptığı kaydedildi.

TRUMP’TAN ÖVGÜ

El-Ahmed’in cesareti ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündemindeydi. Beyaz Saray’da düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda konuya dair değerlendirmelerde bulunan Trump, “Bu Cesur adama saygı duyuyorum” diyerek övdü. Trump, "Avustralya'daki olayı görmüşsünüzdür, çok cesur bir kişi gidip saldırganlardan birine doğrudan saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede olan, oldukça ağır yaralı olan çok cesur bir kişi. Bu cesur adama saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

Saldırganlar DEAŞ bağlantılı iddiası

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ortak bir basın açıklaması düzenleyen Sidney'in bağlı olduğu New South Walls (NSW) Eyaleti Polis Komiseri Mal Lanyon, 50 yaşındaki Sacid Ekrem ile 24 yaşındaki Navid Ekrem’in baba-oğul olduğunu duyurdu. Avustralya polisi, olay sonrası Navid Ekrem’in evine baskın düzenlemişti. ABC News’e konuşan yetkililer, evin yakınında bulunan arabasında DEAŞ terör örgütü bayrağı tespit edildiğini bildirdi. Ekrem hakkında 6 yıl önce DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğünü hatırlatan yetkililer, 24 yaşındaki saldırganın, kendini DEAŞ terör örgütünün Avustralya'daki "lideri" olarak gören hapisteki "Isaac El-Matari" adlı kişiyle "yakın bağlantısı" olduğunu iddia etti.

Suriye’de de DEAŞ şiddeti arttı

Suriye'de de DEAŞ şiddeti arttı

Sidney'deki Bondi plajında, kanlı saldırının DEAŞ'ın Suriye'de de saldırılarını artırdığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. DEAŞ'a bağlı teröristler geçtiğimiz cumartesi günü Suriye'nin orta kesimindeki Tedmur'de ABD ordusu ile Suriye İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bir araya geldiği bir toplantıyı hedef alarak biri tercüman üç ABD'li ve iki Suriyeli ordu personelini öldürmüştü. Örgüt, pazar akşamı da İdlib'in Maarret el-Numan beldesinde Suriye kuvvetlerine saldırarak 4 Suriye askerini katletti. Suriye İçişleri Bakanlığı ise pazar günü düzenlenen operasyonda aralarında Tedmur saldırısına katılan iki kişinin olduğu 5 DEAŞ militanını yakaladığını ilan etti.
















