Suriye'de tek ordu tek devlet: Şam'la iş birliği sürecek

Türkiye, Suriye ve SDG arasındaki entegrasyon anlaşmazlığını yakından takip ediyor. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, SDG’nin barışa ve istikrara tehdit olduğunu belirterek Türkiye’nin Suriye’nin istikrarı, güvenliği ve bölgesel huzuru için Şam’la yakın iş birliğini sürdüreceğini, “Tek devlet, tek ordu” ilkesini desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi. MSB kaynakları, anlaşmaya uymayan SDG’nin bölgesel tehdit oluşturduğunu ve hem Türkiye hem de Suriye’nin istikrarı konusunda gerginliği artırdığını söyledi.





MUTABAKATA UYGUN HAREKET ETMİYORLAR

Bakanlık kaynakları, Suriye Hükûmeti ile SDG terör örgütü arasındaki temasların yakından takip edildiğini belirterek, Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükûmet güçlerine yönelik son saldırıların dikkat çekici olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu saldırıların SDG’nin 10 Mart’ta Suriye Hükûmeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ile istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. MSB kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarı, güvenliği ve bölgesel huzuru için Suriye Hükûmeti’yle yakın iş birliğini sürdüreceğini, “Tek devlet, tek ordu” ilkesini desteklemeye kararlı olduğunu da kaydetti.





ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİ HEDEF ALMIYORUZ

MSB kaynakları, Mısır ile icra edilen “Dostluk Denizi Tatbikatı’na ilişkin de bilgi verdi. Açıklamada, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan tek ülke olduğunun altı çizilerek, “Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan-kazan formülüyle ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun” ifadeleri kullanıldı.





622 KİLOMETRE TÜNEL İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye Harekat Alanları’nda imha edilen tünel uzunluğunun 622 kilometreye ulaştığını belirtti. Tuğamiral Aktürk, İstanbul’daki Sarayburnu Limanı’nda demirleyen TCG İstanbul Fırkateyni’nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk “Hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 şahıs yakalanmış, 833 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir” ifadelerini kullandı. Son bir haftada 1 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu, kaydeden Aktürk, “Tel Rıfat’ta 10, Münbiç’te 7 olmak üzere imha edilen 17 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanları’nda imha edilen toplam tünel uzunluğu 622 kilometre olmuştur” dedi.



