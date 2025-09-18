Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Washington'a gidecek

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Washington'a gidecek

14:3818/09/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Marco Rubio - Esad Hasan Şeybani
Marco Rubio - Esad Hasan Şeybani

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin ABD'nin Şam'a yönelik yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması yönelik lobi yapmak için Washintong'u ziyaret edeceği bildirildi. ABD'li Senatör Lindsey Graham, bir grup senatörle birlikte bugün Kongre'de Şeybani ile görüşeceklerini doğruladı.

Suriye Dışişleri Bakanı
Şeybani
'nin Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasından sonra ilk kez ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Şeybani'nin bugün Washington'da ABD Kongresi'nde bazı senatörlerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi. Görüşmede, Şeybani'nin Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması için lobi yapacağı kaydedildi.


Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdığı ancak kalıcı olarak kaldırılması için Kongre'nin onaylaması gerektiğine dikkati çekildi.

Axios'un haberine göre, Senatör Graham Şeybani ile görüşeceklerini belirtti. Graham, yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasını destek vermek için Suriye yönetimin DEAŞ karşıtı koalisyona resmen katılması ve İsrail ile Şam arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması konusunda ilerleme kaydedilmesinin istediğini belirtti.


Rubıo ile bir araya gelecek


Şeybani'nin Washinton ziyareti kapsamında yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin beklendiği bildirildi. Haberde ayrıca Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için dün İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan görüşmenin ayrıntılarına da yer verildi.


  • Müzakereler kapsamında yapılan Londra'daki görüşmede, Şeybani'nin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmeye iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı ifade edildi.

Yaklaşık 5 saat süren görüşmede, Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmaya doğru "ilerleme sağlandığı" kaydedildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" söylemişti.



#Suriye
#ABD
#Şeybani
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 18 Eylül Perşembe elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı