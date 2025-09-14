Suriye sınırına OSB'ler kurulmalı

İş dünyası, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda bir araya geldi. Toplantıda bölgenin kalkınmasına yönelik MÜSİAD tarafından sunulan raporda, Suriye hududuna sınır organize sanayi ve endüstri bölgeleri kurulması önerisi yapıldı.
Müstakil İşadamları ve Sanayicileri Derneği (MÜSİAD) tarafından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunulan raporda, Suriye sınırına organize sanayi ve endüstri bölgeleri kurulması önerisinde bulunuldu. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan komisyonun 9’uncu toplantısında, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir tarafından terörden etkilenen bölgelerin kalkınmasına yönelik rapor sunuldu.
TERÖRÜN MALİYETİ İKİ TRİLYON DOLAR
MÜSİAD’ın hazırladığı ‘Terörsüz Türkiye Önerileri’ başlıklı raporda, terörün Türkiye'ye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğuna dikkat çekildi. Raporda, “Suriye sınırında sınır organize sanayi bölgeleri (OSB) ile endüstri bölgelerinin (EB) kurulmalı. Sınır OSB'leri, orta ölçekli üretim ve yerel kalkınmayı desteklerken; sınır endüstri bölgeleri, daha büyük ölçekli, yüksek teknoloji ve ihracat odaklı yatırımlar için yapılandırılmalı” denildi.
DEĞERLİ MADENLER İŞLETMEYE AÇILSIN
Raporda yer alan illere göre diğer öneriler ise şöyle: “Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren Hattı ile ihracat gücü artırılmalı. Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt’teki değerli madenler işletmeye açılmalı. Mardin'de turizme yönelik havalimanı kapasitesi genişletilmeli. Şanlıurfa GAP sulama projelerinin tamamlanmalı. Batman'da petrokimya tesisleri ve enerji OSB yatırımları öne çıkarılmalı. Van için İran'la sınır ticaret pazarı öncelikli yatırımlar arasında yer almalı. Hakkâri, dağ turizmi ve kış sporları merkezi ile sınır ticaret geçişleri üzerinden kalkınmalı. Şırnak, Siirt ve Bitlis ise madenlerin işlenmesine yönelik sanayi tesisleri ve hayvancılık kooperatifleriyle üretim ve istihdamı artırmalı."
Yatırımın önünü açmalıyız
- Komisyonda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından ise, ‘Barış için Ortak Zemin: Güven, İstikrar, Yatırım, Üretim, Kalkınma' başlıklı rapor paylaşıldı. Raporda; terörden arınan bölgede teknolojik yatırımın önünün açılacağı bir modellemeye geçilmesi önerildi. Teknopark ve teknoloji merkezlerinin geliştirilebileceğine değinildi. Bu dönüşüm için silikon vadisi örneğine de yer verildi. Sadece yurt dışına değil yurt içine de belirli bölgelere yoğunlaşan beyin göçünü tersine çevirecek kapsamlı programın hazırlanması önerildi.