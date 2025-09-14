Suriye sınırına OSB'ler kurulmalı

Komisyonda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından ise, ‘Barış için Ortak Zemin: Güven, İstikrar, Yatırım, Üretim, Kalkınma' başlıklı rapor paylaşıldı. Raporda; terörden arınan bölgede teknolojik yatırımın önünün açılacağı bir modellemeye geçilmesi önerildi. Teknopark ve teknoloji merkezlerinin geliştirilebileceğine değinildi. Bu dönüşüm için silikon vadisi örneğine de yer verildi. Sadece yurt dışına değil yurt içine de belirli bölgelere yoğunlaşan beyin göçünü tersine çevirecek kapsamlı programın hazırlanması önerildi.