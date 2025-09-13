İşverenden tam destek

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında 9. kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün işverenleri dinledi. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, TZOB Başkanvekili Ahmet Bahadır Sezgin, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Bülent Ozan Diren ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın katıldı. Komisyonda konuşan Sezgin, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi halinde bölgede özel sektör yatırımlarının yüzde 50 oranında artabileceğini belirtti.

YATIRIM ORTAMI GÜÇLENECEK

TZOB Başkanvekili Sezgin, bölgede kalıcı barışın sağlandığı bir senaryoda bölgesel ölçekte çok güçlü fırsatların gerçekleşeceğini söyledi. Sezgin, “Bu senaryoda yalnızca Doğu ve Güneydoğu Anadolu için geçerli olmak üzere, mera verimi yüzde 15-20 artabilir, yem maliyetleri yüzde 20-30 azalabilir. Özel sektör yatırımları yüzde 50 artabilir. Dijital tarım teknolojileriyle verimlilik yüzde 30 yükselebilir. Bölgesel tarımsal GSYİH katkısı yıllık yüzde 5-8 büyüyebilir. Tarım istihdamı yüzde 10-15 artabilir. Bu sadece ekonomik bir sıçrama değil; göçün tersine dönmesi, kırsal nüfusun güçlenmesi ve toplumsal uyumun pekişmesi demektir” dedi.

TERÖRSÜZ ÜLKELER 5 KATI BÜYÜDÜ

TİSK Başkanı Akkol, terör sorunundan mustarip olan bölgenin kalkındırılması gerektiğini ifade ederek, “Bölgede kişi başına düşen gelir 20 sene ile aynı. Türkiye’de yaklaşık yüzde 25 kayıt dışı istihdam varken bölgede yüzde 46. Neredeyse 2 kişiden biri kayıt dışı istihdamda. Bölgede istihdam ve vergi tabanının artırılması açısından büyük bir potansiyel görüyoruz. Terörsüz ülkeler, terörle mücadele eden ülkelere göre 5 katı bir büyüme göstermiş. Barış düzeyi düşük olanlarda da faiz oranlarının yüksek olduğu belirlenmiş” açıklamasında bulundu.

11 milyar dolarlık ihracat

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması halinde Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirileceğine işaret etti. Hisarcıklıoğlu, geçen yıl güneydoğunun 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini de anımsatarak, Terörsüz Türkiye’nin bölge kalkınması bakımından önemine vurgu yaptı. TESK Başkanı Palandöken, “Herkes bize kıskançlıkla bakıyor, hâlâ fitne sokmaya çalışıyorlar. ‘Bu süreç ne olacak?’ diyorlar. Zaten başlaması demek bitmesi demek. Dönen tekere çomak sokmak isteyenler olacak, sürecin uzamaması lazım. Yasal zemin üzerinde bütün prosedürler tamamlanmış bir vaziyette halka sunulması lazım” dedi.







