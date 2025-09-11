MKYK’da gündem Terörsüz Türkiye

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) bugün Genel Merkez’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve gelinen son aşama değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefi için, “Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına son dönemde hız verdi” ifadelerini kullanan Erdoğan, kurmaylarıyla sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.





YAZ ÇALIŞMALARI ANLATILACAK

AK Parti, “Hep Birlikte Güçlü Türkiye” temasıyla başlattığı Türkiye Yüzyılı buluşmalarında sona yaklaşıyor. MKYK üyeleri de yaz boyunca yaptığı çalışmalar hakkında Erdoğan’a bilgi verecek. Ardından parti teşkilatları, 15 Eylül’e kadar İstanbul hariç tüm illerde programları tamamlamayacak.





25 EYLÜL’DE BÜYÜK BULUŞMA

25 Eylül’de ise 300 kişilik heyet, milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle birlikte İstanbul’un 39 ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelecek. Bu buluşmaların ardından 26 Eylül’de Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kapanış programında konuşacak. Bu arada AK Parti kurmaylarının bugüne kadar yaptığı buluşmalarda en çok öne çıkan başlıklar ekonomi ve “Terörsüz Türkiye” süreci oldu.





YENİ YASAMA YILI KONUŞULACAK

Toplantının diğer gündem maddesi de Meclis çalışmaları olacak. 1 Ekim’de açılacak yeni yasama yılında AK Parti’nin yapacağı çalışmalar anlatılacak.





TEKİN SUNUM YAPACAK

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MKYK’da sunum yapacak. Tekin, yeni eğitim öğretim yılı hakkında bilgilendirmenin yanı sıra eğitim alanındaki güncel gelişmeleri de aktaracak. Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık zorunlu eğitimde revizyon yapılacağını söyleyen Tekin bu konu hakkında da MKYK’ya bilgi verecek.



