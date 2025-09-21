Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İran'ı bölgeden kovduk

Birleşmiş Milletler Genel Kurulan katılmak üzere ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, CBS’e röportaj verdi. Suriye'de istikrarın sadece ülkeleri değil, tüm dünyanın çıkarına uygun olduğunu vurgulayan Şara, "İran milislerini ve Hizbullah’ı bölgeden kovduk. Uluslararası toplum tek bir tutsağı bile kurtaramadı, tek bir kasabanın kuşatmasını bile kıramadı." dedi.
Ahmed Şara, ABD merkezli televizyon kanalı CBS’e röportaj verdi. Şara, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını "hızlı, cesur ve tarihi" olarak nitelendirdi. Suriye’nin güvenli, istikrarlı ve birleşik olması gerektiğini kabul ettiğini söyleyen Şara, "Bu, sadece Suriye’nin değil, tüm dünya ülkelerinin çıkarlarına en uygun olanıdır" dedi.
"Suriyeliler artık evlerine dönebilir"
Şara, ABD’yi çok sayıda konu ve karşılıklı çıkarlar hakkında görüşmelere başlamaya ve ilişkileri iyi ve doğrudan bir şekilde yeniden kurmaya çağırdı.
Suriye halkını Beşşar Esed rejiminin dayattığı baskıdan kurtardıklarını ifade eden Şara, mülteciler ve yerinden edilmiş insanların artık evlerine dönebileceklerini belirtti.
"İran milislerini ve Hizbullah’ı bölgeden kovduk"
Terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiklerini vurgulayan Şara,
ifadelerini kullandı.
Tüm bunların aslında uluslararası toplumun görevi olduğunu belirten Şara,
"Uluslararası toplum tek bir tutsağı bile kurtaramadı, tek bir kasabanın kuşatmasını bile kıramadı
" dedi.
"Suriye'de katliam varken neden sessiz kaldınız"
Uluslararası toplumun sivilleri korumakta, tutukluları serbest bırakmakta ve kimyasal silah kullanımını durdurmakta başarısız olduğunu belirten Şara, "
Suriye’de gerçekleştirdiğimiz tüm bu asil eylemler, uluslararası toplumun görevi olmalıydı. Suriye’de bu korkunç suçlar işlenirken neden sessiz kaldınız diye soran taraf biz olmalıyız"
dedi.
Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkmanın halkın acılarını daha da artıracağını belirten Şara,
"Yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan herkes, Suriye halkının bir kez daha öldürülmesine ortak olacak demektir"
