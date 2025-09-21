Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İran'ı bölgeden kovduk

Ahmed Şara, ABD merkezli televizyon kanalı CBS’e röportaj verdi. Şara, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını "hızlı, cesur ve tarihi" olarak nitelendirdi. Suriye’nin güvenli, istikrarlı ve birleşik olması gerektiğini kabul ettiğini söyleyen Şara, "Bu, sadece Suriye’nin değil, tüm dünya ülkelerinin çıkarlarına en uygun olanıdır" dedi.