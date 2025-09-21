Yeni Şafak
58 yıl sonra bir ilk: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara BM kürsüsünden dünyaya hitap edecek

09:5521/09/2025, الأحد
G: 21/09/2025, الأحد
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de düzenlenecek BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Ülke, 1967'den bu yana ilk kez devlet başkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temsil edilecek.

Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye, yeni bir döneme başladı.

Bunun akabinde de diplomatik hamleler hızlanmaya başladı.

Suriye, uzun bir aradan sonra uluslararası arenada diplomatik varlığını güçlendiriyor.

BM'de dünyaya seslenecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1967'den bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak ilk Suriye lideri olacak.

Bu tarihi konuşma, 58 yıl sonra gerçekleşen ilk devlet başkanı düzeyindeki temsil olma özelliğini taşıyor.

Uluslararası temaslar artıyor

Esad yönetiminin son bulmasının ardından Suriye'deki hükümet, dış temaslarını artırıyor.

Cumhurbaşkanı Şara, New York'taki BM görüşmelerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli temaslarda bulunacak.

Ziyaret sırasında Şara'ya, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Olabi eşlik ediyor.

Büyükelçilik yeniden açıldı

Bu önemli adımın bir parçası olarak, 2014'te kapatılan Washington'daki Suriye Büyükelçiliği binası da yeniden açıldı.

Dışişleri Bakanı Şeybani, binada yeni Suriye bayrağını göndere çekti. Bakan Şeybani, bu olayın "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olduğunu söyledi.




