Suriye bayrağı Washington’da göndere çekildi

1989'dan beri ABD'de yaşayan ancak aslen Şamlı olan 55 yaşındaki Raghad Bushnaq, bugünü "hayal edilemez" olarak nitelendirerek, "En son buraya geldiğimde, belki 15 yıl önce, büyükelçi içerde bizim fotoğraflarımızı çekip (Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar) Esed'e rapor ediyordu. Arkadaşlarımın çoğuna baktığımda, hepsinin yüzlerini kapattığını gördüm. Şimdi ise buradayız, mutluyuz. Bu tarihi bir an. Suriye'de özgürlüğün kokusunu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.