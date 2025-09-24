Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Suriye ve İsrail anlaşmaya yakın

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Suriye ve İsrail anlaşmaya yakın

12:1824/09/2025, الأربعاء
IHA
Sonraki haber
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail’in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" ifade etti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu toplantıları sırasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Özel Temsilci Barrack, Suriye ile İsrail’in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" belirtti. Barrack, anlaşmanın iki ülke arasında müzakere edilen güvenlik anlaşmasına doğru atılan ilk adım olacağını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın iki taraf arasında bu hafta açıklanacak bir anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak şimdiye kadar yeterli ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Barrack, bu haftaki Yahudi Yeni Yılı olan Roş Aşana bayramının da süreci yavaşlattığını dile getirdi. Barrack, "Herkesin konuya iyi niyetle yaklaştığını düşünüyorum" dedi.


Şam-Tel Aviv arasındaki güvenlik anlaşmasının içeriği


Varılacak anlaşma ile İsrail’in Suriye’ye hava saldırılarını durdurmasını ve Suriye’nin güneyine doğru ilerleyen İsrail askerlerinin geri çekilmesini, Suriye’nin de İsrail sınırına yakın herhangi bir makine veya ağır askeri ekipman yerleştirmemesini içeriyor.




#Tom Barrack
#İsrail
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meclis ne zaman açılacak? TBMM 2025 yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman, hangi gün?