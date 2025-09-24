ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Suriye ve İsrail anlaşmaya yakın

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu toplantıları sırasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Özel Temsilci Barrack, Suriye ile İsrail’in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" belirtti. Barrack, anlaşmanın iki ülke arasında müzakere edilen güvenlik anlaşmasına doğru atılan ilk adım olacağını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın iki taraf arasında bu hafta açıklanacak bir anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak şimdiye kadar yeterli ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Barrack, bu haftaki Yahudi Yeni Yılı olan Roş Aşana bayramının da süreci yavaşlattığını dile getirdi. Barrack, "Herkesin konuya iyi niyetle yaklaştığını düşünüyorum" dedi.