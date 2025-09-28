Alevler kamyoneti küle çevirdi

Hatay'da cadde üstünde park halinde bulunan kamyonet alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üstünde park halinde bulunan kamyonet alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, çevreye sıçramadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması gerçekleştirilen araç kullanılmaz hale geldi.