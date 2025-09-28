Yeni Şafak
Alevler kamyoneti küle çevirdi

Alevler kamyoneti küle çevirdi

00:5428/09/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'da cadde üstünde park halinde bulunan kamyonet alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Hatay’da park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üstünde park halinde bulunan kamyonet alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, çevreye sıçramadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması gerçekleştirilen araç kullanılmaz hale geldi.



#Hatay
#Kamyonet
#Yangın
