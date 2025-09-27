Alevlere teslim olan araç küle döndü

Hatay'da trafikte seyir halindeyken alevlere teslim olarak yandı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Hatay’da seyir halindeyken yanmaya başlayan araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Tem otoyolu Dörtyol ilçesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan ticari araç alevlere teslim olarak yanmaya başladı. Durumu fark eden araç sahibi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araç yanarak kullanılmaz hale geldi.