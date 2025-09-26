İki yılda 248 bin silah ele geçirildi

Son 2 yılda düzenlenen operasyonlarda 248 bin 603 ruhsatsız silah ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, suçla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla ruhsatsız silahlarla mücadeleye yeni bir boyut kazandırdı. Yasa dışı silahlanmayı yalnızca bir hukuk ihlali değil, aynı zamanda toplumsal huzur ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiren Bakanlık, ülke genelinde eş zamanlı operasyonlarla kaçak silah ticaretine ağır darbe vuruyor.





81 İLDE NEFES ALDIRILMIYOR

Güvenlik güçlerince 81 ilde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar bir bir toplanıyor. Son bir haftada yapılan operasyonlarda 766 ruhsatsız tabanca, 428 kurusıkı tabanca, 649 av tüfeği ve 24 uzun namlulu silah olmak üzere toplam bin 867 silah ele geçirildi. Operasyonlarda 2 bin 82 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.





278 BİN ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Resmi verilere göre, 2023-2025 döneminde düzenlenen operasyonlarda 139 bin 878 tabanca, 39 bin 665 kurusıkı tabanca, 65 bin 315 av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 silah ele geçirildi. Aynı süreçte 278 bin 564 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.





TEK TEK YAKALAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silahla mücadeleye yönelik başarılı operasyonlara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.



