Kara para çetesine operasyon

Burak Doğan
04:0020/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
Şüpheli bir şeklide tahliye edilen Başer, kayıplara karışmıştı.
İstanbul’da yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri geliri akladığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derkan Başer’in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizleyerek "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği'nden araştırma raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan (MASAK) Mali Analiz Raporu alındı. Gözaltı kararı sonrası harekete geçen polis, şüpheliler Ceren Başer, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam'ı yakaladı.


ELEBAŞI ARANIYOR

Elebaşı Başer’in de aralarında bulunduğu firari şüpheliler aranıyor. Yasadışı bahisle ilgili en büyük soruşturmalardan biri olan 2017 yılındaki Handikap Operasyonu’nda yakalanan Başer'in bu suçtan 9 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Şüpheli bir şeklide tahliye edilen Başer, kayıplara karışmıştı.


