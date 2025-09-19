Yeni Şafak
Kastamonu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 hükümlü yakalandı

22:2019/09/2025, Friday
IHA
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu merkezli 4 ilde gerçekleştirilen emniyetten ihraç edilmiş FETÖ firarisi 8 hükümlü yakalandı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünün, FETÖ firari hükümlülerine yönelik Kastamonu merkezli Adıyaman, İzmir ve Kırıkkale’de düzenlediği operasyonda 8 hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlüler adliyeye sevk edildi.

Kastamonu merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ firarisi 8 hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik davada yargılanan ve haklarında 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verilen firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Emniyetten ihraç edilmiş şahıslara yönelik Kastamonu merkezli Adıyaman, İzmir ve Kırıkkale’de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, Kastamonu’ya getirilerek adliyeye sevk edildi.



