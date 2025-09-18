Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 10 mahreme gözaltı

Biri görevde, dokuzu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara’nın farklı semtlerindeki büfe, market ve bakkal gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün “sivil imamları” ile haberleştikleri tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer alan tanık beyanları ve diğer deliller de bu kişilerin örgütle irtibatını ortaya koydu.