Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 10 mahreme gözaltı

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na sızan mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Ankara merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Biri görevde, dokuzu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara’nın farklı semtlerindeki büfe, market ve bakkal gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün “sivil imamları” ile haberleştikleri tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer alan tanık beyanları ve diğer deliller de bu kişilerin örgütle irtibatını ortaya koydu.
YENİ BULGULAR İNCELENİYOR
Gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin hâlen Deniz Kuvvetleri’nde görev yaptığı, diğer 9’unun ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nden daha önce ihraç edildiği öğrenildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Emniyet kaynakları, operasyonun örgütün mahrem haberleşme yöntemlerini deşifre
etmeye yönelik olduğunu, yeni bulguların incelendiğini belirtti.